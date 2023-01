Studniówkowy walc do piosenki Lady Gaga hitem Internetu. Zobaczcie nagranie, które podbija YouTube

Walc w wykonaniu maturzystów z Olsztyna do piosenki Lady Gaga

W sieci pojawiło się nagranie z studniówki z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olszynie. Maturzyści zatańczyli walc do kultowej piosenki Lady Gaga - "Hold my hand". Nagranie w bardzo krótkim czasie stało się hitem Internetu. W serwisie YouTube w cztery dni obejrzało go już ponad 711 tysięcy użytkowników.