Studia z survivalu i animacji przyrodniczej. To pierwszy taki kierunek w Polsce. Na czym będzie polegał i czego uczniowie się nauczą? OPRAC.: Magdalena Konczal PAP

Od roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie pojawi się nowy kierunek o nazwie survival i animacja przyrodnicza. Czego uczniowie będą się na nim uczyć? pixabay/ happysurvival

Survival i animacja przyrodnicza to nowy kierunek studiów, który ruszy od roku akademickiego 2023/2024. Powołał go do życia Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. To pierwszy taki kierunek w Polsce, nie ma go na żadnej innej uczelni. Jak przekonuje dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej uczelni prof. Tomasz Mieczan, studia te mają stanowić doskonałe połączenie pasji z edukacją.