Sprzedaż samochodów. Jak w Polsce sprzedają się najdroższe auta? Znamy najpopularniejsze marki i modele

Rejestracja aut segmentu premium

Dla porównania, dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w czerwcu 2022 r. zarejestrowano w Polsce 39 587 samochodów osobowych, o 8,49 proc. mniej niż rok wcześniej i o 10,28 proc. więcej niż w maju 2022 r. Od stycznia do czerwca 2022 roku zarejestrowano 212 417 samochodów osobowych, o 12,28 proc. mniej niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego roku. W stosunku do 2021 roku dynamika sprzedaży samochodów klasy premium ma się zatem lepiej niż całego rynku aut osobowych. Mimo to, także auta z wyższej półki od dłuższego napotykają na problemy wywołane brakami mikroprocesorów, czy te związane z trwającą już ponad cztery miesiące inwazją Rosji na Ukrainę, czego skutkiem jest destabilizacja dostaw komponentów do produkcji aut. Wszystko to powoduje kłopoty z zaopatrzeniem rynku w nowe samochody, na które trzeba czekać wiele miesięcy. Trudną sytuację pogłębiają rosnące ceny aut, co spowodowane jest z kolei m.in. wzrostem cen metali służących do ich produkcji czy coraz wyższą inflacją. Rosnące szybko ceny paliw też mogą wiele osób skutecznie zniechęcać do zakupu samochodu spalinowego.