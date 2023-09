Sprawdź, co kryje Kraina Górnej Odry. Atrakcje i miejsca, które musisz zobaczyć na własne oczy

Kraina Górnej Odry: atrakcje i miejsca, które musisz zobaczyć

Blisko jedną trzecią obszaru Krainy Górnej Odry zajmują lasy, co sprawia, że jest to swoisty „płuc Śląska”. Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” oraz przylegające rezerwaty przyrody to prawdziwe skarby dla miłośników natury. Rezerwat „Łężczok” i zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wielikąt” to raj dla ptaków — występuje tu aż 60% wszystkich gatunków ptaków występujących w Polsce.

Kraina Górnej Odry to jedno z tych miejsc, które zachwycają swoją różnorodnością przyrody, bogatą historią i kulturalnym dziedzictwem. Położona jest w województwa śląskiego, na granicy z Republiką Czeską i województwem opolskim, ta malownicza kraina oferuje wiele atrakcji, które warto zobaczyć.

Widoki z wysokości i dziedzictwo kulturowe

Kraina Górnej Odry to także historia i kultura Górnego Śląska. Średniowieczny Racibórz, opactwo cystersów w Rudach, tradycje rzemiosł oraz liczne pałace i zrujnowane dwory to część tego dziedzictwa. Industrialne dziedzictwo jest tu także obecne — dawna kopalnia „Ignacy” w Rybniku oraz ekspozycje maszyn górniczych w Wodzisławiu Śląskim to część historii tego regionu.

Jeśli interesujesz się dziedzictwem sakralnym, Kraina Górnej Odry ma wiele do zaoferowania. Sanktuaria w Rudach, Pszowie i Turzy Śląskiej to miejsca, gdzie można doświadczyć spokoju i duchowej kontemplacji. Szlak Architektury Drewnianej województwa śląskiego to natomiast zbiór pięknych drewnianych kościołów, które można odwiedzić.