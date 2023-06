Split w Chorwacji – 18 najlepszych atrakcji na wakacje. Niesamowite zabytki, lokacje z „Gry o Tron”, najpiękniejsze plaże i promenady Emil Hoff

Co najbardziej warto zobaczyć w Splicie? Które miejsca odwiedzić, by zachwycić się historią i kultura miasta? Gdzie wybrać się na plażę albo spacer? Co pokazać dzieciom? Przedstawiamy 18 najlepszych atrakcji Splitu w Chorwacji na niezapomniane wakacje, od monumentalnego pałacu rzymskiego cesarza po miejsca, w których kręcono przebojowy serial „Gra o Tron".

Split w Chorwacji to idealne miejsce na wakacje, zwłaszcza jeśli kochacie zabytki, lubicie wypoczywać na plaży i spacerować przy pięknej pogodzie, a do tego jesteście fanami serialu „Gra o Tron”. Atrakcji tu nie brakuje – ale które są najbardziej warte uwagi? Wybraliśmy 18 najfajniejszych atrakcji Splitu: to najciekawsze zabytki, najładniejsze zakątki, miejsca pełne sztuki, centra imprezowe i lokacje, które wcieliły się w Westeros. Zapraszamy do galerii.