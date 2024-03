21 marca obchodzimy Światowy Dzień Lalkarstwa

Lalki są światłem w ciemności, zaproszeniem do życia z entuzjazmem i walki o lepszą wersję siebie

Ines Pasic, nie tylko wygłasza orędzia, ale również działa jako twórczyni teatru. Jej przedstawienia, takie jak „The Worlds of Fingerman” czy „Red Thread” , zdobyły uznanie na festiwalach na całym świecie. W swojej pracy artystycznej skupia się, na badaniu metafizycznych koncepcji oraz na podkreślaniu wrażliwości i kobiecego spojrzenia na świat.

Święto to, choć skromne w swojej formie, jest doskonałą okazją do refleksji nad mocą sztuki oraz jej zdolnością do inspirowania i transformacji. Jak słusznie zauważa Ines Pasic, „ścieżkę tworzy się, idąc”, a lalkarstwo stanowi niezwykłą podróż ku odkrywaniu ludzkiej wyobraźni i emocji.