Specjalny dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego to nie tylko wyprawka. Kto może dostać pieniądze? Magdalena Konczal

Zasiłek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (zwany także dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego) to pomoc dla rodziców dzieci szkolnych. Poza 300 plus można otrzymać także dodatkowe pieniądze. Sprawdźcie, ile wynosi zasiłek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, kto może się o niego ubiegać i na jakich zasadach. To kolejne pieniądze, które można przeznaczyć np. na skompletowanie wyprawki szkolnej.