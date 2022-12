Spacer w koronach drzew: nowa podniebna ścieżka powstaje w Małopolsce. Będzie tylko jedną z lokalnych atrakcji. Co jeszcze czeka turystów?

Spacer w koronach drzew musi kosztować. Małopolska wyłoży 5 mln zł dla Ciężkowic

W małopolskich Ciężkowicach pod Tarnowem wiele się dzieje. Gmina i województwo inwestują miliony w rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej. W grudniu 2022 podpisano umowę na kolejne dofinansowanie od województwa w kwocie 5 mln złotych. Wszystko po to, by ciężkowicka ścieżka w koronach drzew mogła zostać skończona.

Ścieżka w koronach drzew w Ciężkowicach już na wiosnę 2023

Wiele polskich miejscowości już ma lub zabiega o to, by mieć u siebie ścieżki w koronach drzew – choćby tylko kilkaset metrów. Ścieżka w Ciężkowicach ma mieć ponad kilometr długości i wznosić się miejscami nawet na wysokość 22 m nad poziomem gruntu. Wyposażona będzie w tarasy widokowe, punkty edukacyjne, w których będzie można dowiedzieć się co nieco o lokalnych zwierzętach i roślinach, a także w ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj też: Pomiechówek. Spacer w koronach drzew. Urzekające spotkanie z naturą niedaleko Warszawy