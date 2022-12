Smokey eye w wersji dziennej. Zobacz delikatny, ale pięknie podkreślający makijaż oka. Pasuje kobietom w każdym wieku

Makijaż dzienny powinien być delikatny, prawie niewidoczny, jednak podkreślający kobiece walory. Niezwykle modny stał się make-up no make-up. Idąc za ciosem wizażyści promują nowy trend lived-in smokey eye, który jest dzienną wersją wieczorowego makijażu mocno przydymionego, który z pewnością każda z was zna!

Kobiety dojrzałe dbając o swoją cerę, powinny wybierać kosmetyki odpowiednie do wieku. Zdradzamy kilka prostych sztuczek, jak zrobić makijaż, który odejmie lat oraz doda uroku i pewności siebie.…

Popularny makijaż oka – smokey eye w nowym wydaniu

Smokey eye to makijaż oka, który często jest wykonywany na wielkie i ważne imprezy. Jest bardzo popularny, bo dzięki tej technice możecie podkreślić oczy i je powiększyć. Wystarczą cienie – jasne i ciemne, czarna kredka lub eyeliner oraz tusz do rzęs. Warto jednak zaznaczyć, że jest to dosyć mocny make-up i nie każda kobieta, która stawia na naturalność i subtelne podkreślenie swojej urody na niego się decyduje. Specjalnie dla nich pojawiła się nowa odsłona smokey eye, czyli lived-in.