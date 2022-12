Makijaż świąteczny, który sprawi, że będziesz wyglądała obłędnie przy wigilijnym stole. Zobacz, jak zrobić make-up na święta

Make-up no make-up, czyli naturalny makijaż na święta

Świąteczny makijaż, czyli jaki?

Czy istnieją jakieś wytyczne dotyczące świątecznego makijażu? Z pewnością powinny w nim dominować typowe kolory, takie jak czerwień na ustach, brokat, czy podkreślone czarnym eyelinerem powieki. To klasyka, która się sprawdzi. Jednak jeśli chcesz postawić na coś innego, prezentujemy również make-up błyszczący i naturalny. Z pewnością wybierzesz coś dla siebie. Jednak nie zapominaj o najważniejszej kwestii, czyli przygotowaniu skóry !

Zanim sięgniesz po kolorowe kosmetyki, zadbaj o swoją cerę. Dobrym pomysłem są zabiegi bankietowe, które są w ofercie salonów beauty. Jeśli jednak nie masz na to czasu postaw na te, które wykonasz w zaciszu domowym. Prostym i niezawodnym sposobem jest wykonanie peelingu dopasowanego do twojego rodzaju skóry. Oprócz tego ważnym punktem jest również nawilżanie skóry i stosowanie kremu. Warto również pokusić się o oczyszczanie twarzy. Jednak to zrób na kilka dni przed Wigilią, aby naskórek mógł się zregenerować.