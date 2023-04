Sklepy będą otwarte w majówkę. Sprawdź jakie. Zobacz, gdzie i do której zrobisz zakupy w długi weekend majowy

Długi weekend majowy 2023 - kiedy przypada?

Weekend majowy w 2023 r. będzie wyjątkowo długi. Wszystko przez fakt, że 1 i 3 maja , które są ustawowo wolne od pracy, przypadają w poniedziałek i środę . Wystarczy więc, że pracownicy wezmą urlop we wtorek 2 maja i będą mieli aż 5 dni wolnych od pracy.

Tak otwarte będą sklepy w długi majowy weekend 2023

Długi majowy weekend to czas, w którym zmienią się godziny funkcjonowania dyskontów, hipermarketów oraz lokalnych sklepów. 1 i 3 maja sklepy wielopowierzchniowe nie będą czynne. Wszystko przez ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, która zabrania pracy zatrudnionym do tego celu osób.

Wyjątkiem są placówki, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Dlatego lokalne, osiedlowe sklepiki mogą działać, gdy za ladą stanie właściciel. To także on decyduje o godzinach otwarcia danego obiektu.