Rzecznik rządu Piotr Müller: Jeśli to PiS otrzyma misję stworzenia rządu, podejmiemy się jej

Rzecznik rządu na antenie Radia Gdańsk był pytany m.in. czy Prawo i Sprawiedliwość próbuje porozumieć się z Polskim Stronnictwem Ludowym w sprawie utworzenia koalicji.

- Jeśli to Prawo i Sprawiedliwość otrzyma misję stworzenia rządu, podejmiemy się jej. Są ugrupowania i są posłowie w nowym polskim parlamencie, z którymi będziemy rozmawiać. Będziemy takie próby czynić. Jaki będzie to skutek? O tym przekonamy się zapewne w grudniu, bo to wtedy będzie głosowanie - mówił Piotr Müller.