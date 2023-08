RyBaśka – miejsce dla miłośników ryb - Jak na ryby, to do Koszelew!

Restauracja RyBaśka położona jest w sercu Gospodarstwa Agroturystycznego należącego do państwa Ossowskich. Otoczona lasami oraz stawami rybnymi przyciąga uwagę nie tylko ze względu na piękne krajobrazy wokół. Wrażenie sprawia sama architektura budynku restauracji, ponieważ jest to lokal zbudowany na kształt statku. Budynek przypomina bardzo dużych rozmiarów kuter rybacki, co dodatkowo nadaje temu miejscu wyjątkowego charakteru. Odwiedzając to nadzwyczajne miejsce możemy posilić się na zewnątrz i podziwiać uroki warmińsko-mazurskiej przyrody. Wystrój wewnątrz restauracji również nawiązuje do tematyki przyrodniczej i tradycji. Jest to miejsce prowadzone z pasją, z miłością do kuchni i życzliwością dla odwiedzających.

Kucharze serwują doskonałe dania ze świeżych produktów. W menu restauracji znaleźć można znaną w okolicy zupę rybną RyBaśkę oraz dania główne składające się z pieczonej ryby, do wyboru jest między innymi pstrąg, okoń, sandacz, jesiotr i halibut. Dodatkami do ryby są ziemniaki opiekane lub frytki oraz surówki. Wśród deserów królują swojskiego wypieku ciasta, chętnie wybierane przez klientów sernik, ciasto marchewkowe czy leśny mech. Jednak to nie wszystko co restauracja ma do zaoferowania, w menu znajdziemy także wyśmienite pierogi z karpiem. Prowadzona jest też sprzedaż ryb wędzonych, na przykład pstrąga, jesiotra czy węgorza. Organizowane są również tematyczne wydarzenia, na przykład warsztaty kulinarne dla szkół, dzień serfowania sushi czy walentynkowa kolacja. W restauracji istnieje możliwość zorganizowania przyjęć okolicznościowych, na przykład wigilii firmowych. Właściciele i obsługa tworzą w tym miejscu wyjątkową atmosferę, przyjazną i domową. Klienci z przyjemnością wracają do tego miejsca, a dowodem na to są zajęte stoliki w lokalu oraz wyróżnienia i nagrody zdobywane przez RyBaśkę.

W poprzednim roku RyBaśka zajęła 2. miejsce w konkursie Mistrzowie Smaku w kategorii najlepszej Restauracji Roku w powiecie działdowskim. Mistrzowie Smaku to największy w Polsce plebiscyt branży gastronomicznej, gdzie laureatów prestiżowych tytułów wybierają sami klienci. Biorący pod uwagę nie tylko dobry smak potraw, ale i miłą obsługę. Natomiast w kwietniu 2023 roku restaurację docenili również krytycy kulinarni. Na uroczystej gali XII edycji Konkursu Polska od kuchni Pani Justyna Ossowska, prowadząca restaurację RyBaśka, odebrała statuetkę „Złotego widelca” oraz tytuł Restauracji Rybnej Roku 2023 w Polsce. Są to cenne wyróżnienia i wyrazy uznania dla kunsztu kulinarnego tego unikalnego miejsca.

Restauracja w Koszelewach gości co roku setki klientów, są to nie tylko lokalni mieszkańcy, ale i turyści z różnych części Polski. Wśród odwiedzających RyBaśkę znajdują się też znani polscy artyści. W ostatnich miesiącach lokalnej kuchni rybnej spróbowali między innymi: Joanna Trzepiecińska – aktorka filmowa i teatralna, Michał Piela – aktor filmowy i telewizyjny, Jan Jankowski – aktor i reżyser, Gromee – producent muzyczny, autor tekstów i DJ, a także wiele innych osób.

Specjalnością tego miejsca jest pyszne jedzenie, wyjątkowi ludzie oraz bliskość natury. To odpowiedni wybór dla miłośników ryb oraz tych, którzy chcą się zrelaksować i odpocząć. Na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego liczącego sobie 49 hektarów, z czego aż 26 hektarów znajduje się pod lustrem wody, prowadzona jest hodowla pstrąga, karpia oraz dziesięciu innych gatunków ryb (np. karasia, jesiotra, okonia, lina). Dla wędkarzy czynne są dwa łowiska – pstrągowe i wielogatunkowe. Złowione ryby można wykupić, a szczegółowy regulamin korzystania z łowisk można znaleźć na stronie internetowej oraz na terenie gospodarstwa w Koszelewach/k. Lidzbarka Welskiego.