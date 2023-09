O historii i działalności Kół Gospodyń Wiejskich (artykuł)

Obecnie KGW zmieniają polską wieś. To ostoja polskiej kultury ludowej i prężnie działające organizacje, które nieustanie się rozwijają. W 2018 roku, za sprawą ustawy o kołach gospodyń wiejskich, koło posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. W praktyce oznacza to, że KGW mają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, są zwolnione z podatku dochodowego oraz VAT, nie muszą posiadać kasy fiskalnej, a raz w roku mogą skorzystać z pomocy finansowej. Powyższe rozwiązania ułatwiają kobietom np., sprzedaż detaliczną swojskich wyrobów, prowadzenie działań społeczno-wychowawczych czy rozwijanie kultury regionalnej. Aktualnie zarejestrowanych jest już 12,5 tys. organizacji.

Dawkę wiedzy w jaki sposób pozyskiwać wsparcie finansowe, ale i marketingowe i informacyjne członkinie lokalnych KGW otrzymały w Sampławie (powiat iławski). Prezes Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich Katarzyna Korus przedstawiła najważniejsze korzyści uczestnictwa w Polskim Związku KGW. Na spotkanie przybył również Andrzej Śliwka, Minister Aktywów Państwowych, który podkreśla, że „w spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki z blisko 46 Kół Gospodyń Wiejskich z naszego regionu. 150 osób a w nich liderzy, którzy są żywo zainteresowani funkcjonowaniem KGW w naszych małych społecznościach. Koła Gospodyń Wiejskich są organizmem, które budują wspólnotę i kultywują tradycję.”. Merytoryczną wartość spotkania oraz działalność kół doceniła również Bogusława Orzechowska, Senator RP. Co więc robią członkinie KGW i gdzie możemy je spotkać?



Festyny, jarmarki, konkursy i warsztaty, nie tylko kulinarne, to jedne z najbardziej znanych i najchętniej odwiedzanych wydarzeń, w których KGW odgrywają jedną z głównych ról. Idealnym przykładem są Dni Rybna, gdzie częścią gastronomiczną zajmowały się właśnie panie z KGW Iskra z Hartowca. Odwiedzający mogli spróbować swojskiej pajdy ze smalcem oraz domowych ciast. Na tegorocznym Kiermaszu Rękodzieła i Sztuki Regionalnej w Szczuplinach (powiat działdowski) swoje wyroby w postaci m.in. syropów z roślin o działaniu leczniczym i profilaktycznym, suszonych ziół oraz słodkich wypieków zaprezentowały panie z KGW Rumian. Syrop z mięty, z lipy, z mniszka lekarskiego, z lawendy, z kwiatu bzu i wiele więcej – przygotowane z największą starannością, według starej receptury. Latem tego roku w powiecie działdowskim odbyły się też warsztaty kulinarne dla kół gospodyń wiejskich z Karolem Okrasą. Tym razem na talerzach królowały ryby, a uczestniczki wróciły z warsztatów z dowartościowaniem swoich umiejętności oraz z nowymi inspiracjami.

Kolejnym ważnym obszarem działań KGW są wszelkie charytatywne przedsięwzięcia. Organizatorzy tego typu wydarzeń oraz sami potrzebujący nieraz już przekonali się o dobroci serca i innowacyjnych pomysłach członkiń KGW. To właśnie ich pomoc często napędza zbiórki oraz dodaje energii do dalszego działania. Wiosną KGW Rumian zdecydowało się na zorganizowanie balu charytatywnego, na którym wszyscy świetnie się bawili, a szczytny cel – pomoc finansowa dla chorego dziecka - został osiągnięty. Koła Gospodyń Wiejskich to niezwykle potrzebne organizacje, które spajają lokalne społeczeństwa, integrują oraz uczą przedsiębiorczości. Wspierają tradycję i regionalną kulturę, a do tego rozwijają się i tworzą nowe inicjatywy. Współpracują z innymi organizacjami i stowarzyszeniami wypełniając wspólną wizję rozwoju.