Ruszył wielki projekt Projekt Polskie Uzdrowiska. Wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy zdradza szczegóły Marzena Smoręda

Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Fot. archiwum

Do gmin uzdrowiskowych w całej Polsce przekazane zostaną dodatkowe pieniądze na inwestycje, które przyczynią się do poszerzenia oferty turystycznej, świadczenia usług sportowych i kulturalnych, co wpłynie oraz rozwój uzdrowisk oraz budowanie ich promocji na rynku krajowym i międzynarodowym. Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład uruchomił dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie.