Rusza konkurs "miniPAKT": 50 gminnych pracowni komputerowych na horyzoncie

Pracownie te, będą wyposażone w supernowoczesne komputery, projektory multimedialne, ekrany studyjne, mikrofony oraz zestawy do programowania i robotyki. Celem projektu jest zaszczepienie pasji do nowych technologii, zwłaszcza wśród najmłodszych, i zachęcenie do wyboru kariery w branży ICT.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Politechnika Łódzka stworzyły dwie ścieżki wsparcia: multimedialną i robotyczno-programistyczną, co oznacza, że dofinansowanie może obejmować różnorodny sprzęt, od tabletów graficznych po komponenty robotyczne.

W sumie zostanie utworzonych maksymalnie 50 pracowni komputerowych, które stanowić będą cenne miejsce nauki i rozwijania pasji związanych z nowoczesnymi technologiami dla mieszkańców gmin.

Pełna lista sprzętów, na które dofinansowanie można otrzymać znajduje się w dokumentacji konkursowej:TUTAJ