Rumiana Dolina - magiczne miejsce na mapie regionu warmii i mazur

Zagospodarowanie plaży nad jeziorem i stworzenie Rumianej Doliny to także ukłon w stronę sympatyków sportu. Jak na plaże przystało, w Rumianej Dolinie są doskonałe warunki do grania w siatkówkę plażową.

- W Rumianej Dolinie z wielką radością realizujemy osobistą misję i prywatny projekt przedsiębiorczy, powołaliśmy do tego celu Stowarzyszenie „Z Natury dla Kultury”: „Dostęp do Edukacji, Sztuki i Kultury – Blisko Natury” – mówi Monika Grabowska - Kuśmirczuk. – Zaczęliśmy od artystów, zaprosiliśmy rzeźbiarzy, muzyków, kompozytorów, poetki, pisarzy oraz twórczynie sztuki regionalnej. Realizujemy projekty edukacyjno-wychowawcze oraz projekty związane z profilaktyką uzależnień tj. Wolni od uzależnień. Wolni od hejtu. Pełni pasji. Wśród dotychczas zrealizowanych projektów pojawiły się liczne koncerty (jazzowy, liryczno – muzyczny, szanty, disco) a także plener rzeźbiarski, malarski i taneczny czy galeria obrazów 3D. Wielu z nas kocha takie właśnie połączenie kultury, edukacji, odpoczynku i rodzinnej rekreacji. Maj i czerwiec obfitował w ponad 100 wycieczek grup szkolnych i przedszkolnych.

Państwo Kuśmirczuk są twórcami, inwestorami i kreatorami Rumianej Doliny, wyjątkowego miejsca nad jeziorem w Szczuplinach (powiat działdowski, gmina Rybno). Patrząc na fotografie można śmiało stwierdzić, że to lokalne Malediwy. Jest bajecznie, pomysłowo, ze smakiem. To miejsce dla rodzin z dziećmi, turystów lubiących aktywny wypoczynek i wszystkich miłośników spędzania wolnego czasu na łonie natury. To także fantastyczna przestrzeń dla amatorów dobrej muzyki oraz zwolenników kultury artystycznej i sztuki regionalnej.

- Mamy już za sobą pierwszy turniej piłki plażowej zorganizowany min. przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rybnie oraz organizacją pozarządową działającą na terenie gminy Rybno „W Rękach Młodych”. Ale to nie wszystko, potencjał jest ogromny. Ponadto współpracujemy i realizujemy wspólne pokazy żeglarskie, wydarzenia i regaty z lokalnym klubem KS Szuwarek z Hartowca. Jednoczymy i angażujemy wszystkie lokalne organizacje pozarządowe w celu szerzenia dziedzictwa kulturalnego i regionalnego. Także Koła Gospodyń Wiejskich mogą się u nas realizować poprzez branie udziału w warsztatach kulinarnych min. z okazji święta Ryby, sam Karol Okrasa zaszczycił nas swoją obecnością. Naszym priorytetem jest szerzenie Eko-edukacji w zakresie ochrony środowiska i wód śródlądowych wspólnie z fundacją Ratuj Ryby – dodaje Monika Grabowska-Kuśmirczuk.

Dużą atrakcją i niespodzianką okazały się też angażujące plażowiczów animacje sportowo-taneczne realizowane w każdy weekend. - Organizujemy i polecamy ponadto spływy kajakowe rzeką Wel, funkcjonuje u nas wypożyczalnia sprzętu wodnego. Jezioro Rumian to raj dla wędkarzy i idealne miejsce dla tych, którzy przygotowują się do zawodów triatlonowych – wylicza Pani Monika i nie ukrywa, że dla niej i jej męża najcenniejsze są uśmiechnięte twarze oraz zachwycone serca turystów, gości i klientów. Nie ma chyba większej satysfakcji i mobilizacji do dalszej pracy, kiedy można cieszyć się efektami nie tylko z sąsiadami, gośćmi, turystami, ale też ludźmi obcymi, którzy stają się bliscy zakochując się w Rumianej Dolinie.

Powstanie Rumianej Doliny pokazało jak wielka jest potrzeba współtworzenia, jednoczenia ludzi przy wspólnym celu i wielka radość z efektów wspólnej pracy. Ten ogromny potencjał potrzebował przestrzeni i tym właśnie jest Rumiana Dolina. To nie tylko miejsce letniego wypoczynku, to wspólne dobro o które się dba i korzysta z wielką przyjemnością. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej cieszy się nasza galeria stereo vision i muzeum obrazów 3D. To innowacyjny pomysł na atrakcyjną lekcję przyrody, pomysł na zieloną szkołę czy rodzinną wycieczkę. Poszerzamy też ofertę o kemping, pole namiotowe i strefę dla kamperów.