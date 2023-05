Rosja uznaje Królewiec za narażony na skutki działań zbrojnych

- Obecnie w tych rejonach okupanci prowadzą aktywny nabór kadr do wojskowych formacji ratowniczych Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz prowadzą działania zmierzające do rozmieszczenia systemu obrony cywilnej – informuje ukraiński portal. - Z tego powodu jest problem z obsadą podobnych formacji na czasowo okupowanych terenach Ukrainy, ponieważ większość pracowników rosyjskiego MSW preferuje wyjazdy służbowe do Królewca lub na Kaukaz, gdy mają wybór.

Obwód, z ważną bazą Floty Bałtyckiej, jest nazywany „Krymem 2”. Co trzeci mieszkaniec tego regionu, liczącego około miliona mieszkańców, jest wojskowym, funkcjonariuszem sił bezpieczeństwa, pracownikiem cywilnym lub krewnym któregoś z reprezentantów rosyjskich struktur siłowych. Co ciekawe, niedawno w Polsce zarekomendowana zostało stosowanie nazwy miasta Królewiec i Obwód Królewiecki, w miejsce rosyjskiego „Kaliningradu” i „Obwodu Kaliningradzkiego”.

Od teraz już tylko Królewiec, a nie Kaliningrad. Komisja przy Głównym Geodecie Kraju wydała zalecenie. Moment ogłoszenia jest symboliczny

- To tzw „twierdza Kaliningrad” – mówi o Obwodzie rozciągającym się tuż za polską granicą prof. Piotr Mickiewicz, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizujący się w stosunkach międzynarodowych i polityce obronnej. - W całej Rosji mają takich twierdz około ośmiu. To miejsca koncentracji sił przygotowanych do tzw. „ofensywnej operacji obronnej”. Mają one być przygotowane do wykonania albo pierwszego uderzenia na przeciwnika, albo zlikwidowania uderzenia strony przeciwnej. Rakiety, które są w Królewcu, są zdolne do przenoszenia broni jądrowej, mają zasięg około 500 - 600 km.