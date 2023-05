Ponury sowiecki patron

Mit założycielski obecnych zbrodniarzy wojennych

Koniec i początek

Prototyp ruskiego miru

„ Obecna rosyjska nazwa tego miasta jest sztucznym chrztem niezwiązanym ani z miastem, ani z regionem ” – zauważa Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP w uzasadnieniu decyzji powrotu do używania nazwy Królewiec, Podczas ofensywy Armii Czerwonej w 1945 roku miasto, jak wiele w Prusach Wschodnich, uległo niemal całkowitej zagładzie. Ta dotyczyła również później, w sowieckiej prowincji, sfery tradycji i nazewnictwa. W zasadzie wszystkie określenia geograficzne na tym terenie to nowe nazwy rosyjskie, w żaden sposób niezwiązane z wcześniejszymi. Zachowały je tylko niektóre rzeki.

W Królewcu nie zobaczymy takiej powojennej odbudowy, jak w Gdańsku. Nie istnieje stare miasto i najstarsza zabudowa wyspy Knipawy, która splantowano. Cała Knipawa jest parkiem, góruje nad nim samotna bryła katedry, której grube mury częściowo oparły się nalotom. Jej odbudowa zaczęła się po rozpadzie związku sowieckiego. Ruiny zamku królewieckiego wysadzono już po wojnie. Podobny był los innych miast obwodu. On sam do 1991 roku był zamkniętą strefą wojskową, jednak obecnie enklawa między państwami NATO i UE nadal jest „rosyjskim lotniskowcem” najeżonym militarnymi instalacjami.

Nazewnictwo i tradycja

Społeczność wikipedii na tydzień zablokowała możliwość zmian nazw haseł „Kaliningrad” i tych z określeniem „kaliningradzki”. Wynika to ze specyfiki działania serwisu – na co dzień każdy może zmienić jego zawartość. Do 16 maja potrwa dyskusja wikipedystów, która ma doprowadzić do systemowej decyzji, dotyczącej stosowanego nazewnictwa po wytycznych komisji.