Psałterz floriański i inne ważne rękopisy. Gdzie znajdują się odręcznie pisane dzieła polskich wieszczów?

Co jest najstarszym rękopisem w Polsce?

Rękopis ten znajduje się obecnie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, gdzie jest starannie przechowywany i udostępniany do badań naukowych oraz oglądania przez zwiedzających. Jego ogromne znaczenie dla historii polskiej literatury i kultury czyni go niezwykle cennym i ważnym dla polskiej dziedzictwa narodowego.

Rękopisy wieszczów

Adam Mickiewicz był jednym z najwybitniejszych polskich poetów romantycznych. Jego najbardziej znane dzieła to "Pan Tadeusz" - epopeja narodowa opowiadająca o losach szlachcica i wydarzeniach związanych z polskim powstaniem, "Dziady" - dramatyczna trylogia, oraz "Sonety krymskie" - zbiór sonetów nawiązujących do pobytu Mickiewicza na Krymie.

Cyprian Kamil Norwid był poetą i prozaikiem, który pozostawił po sobie bogaty dorobek literacki. Jego wiersze charakteryzują się refleksyjnym podejściem do życia i silnym patriotyzmem. Wybitne utwory Norwida to m.in. "Vade-mecum" oraz sonet "Moja piosnka".

MonumentApp, czyli polskie zabytki na wyciągnięcie ręki

Aplikację NIKZ można pobrać zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków

Niesamowite szlaki oraz opisy najwspanialszych obiektów dostępne są w nowej aplikacji NIKZ – MonumentApp. Jej użytkownicy mają dostęp nie tylko do opisów wielu zabytków, ale i… mogą być ich współautorami, tworzyć własne plany wycieczek i oznaczać mniej znane zabytki. To świetny sposób na to, by dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi miłośnikami turystyki i historii.