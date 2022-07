Program Wsparcia Edukacji. Kto może z niego skorzystać? Wnioski o dofinansowanie można składać do końca lipca OPRAC.: Magdalena Konczal

Program Wsparcia Edukacji to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, która ma na celu dofinansowywanie działań wspierających system oświaty. Taka dotacja może wynosić od ok. 20 tys. zł do 250 tys. zł. Program ten skierowany jest szczególnie do organizacji pozarządowych. Kto może z niego skorzystać? Jak złożyć wniosek o chęć udziału w tym projekcie? Ile pieniędzy można otrzymać? Wyjaśniamy wszystkie najważniejsze informacje na temat programu.