Premier Mateusz Morawiecki: Program "Przyjazne osiedle" podwyższy komfort życia mieszkańców blokowisk

- Mimo, że to tak naprawdę wysoki parter i cztery piętra, czyli cztery i pół piętra do przejścia. Wyobraźcie sobie państwo: mama z niemowlakiem czy z małym dzieckiem, jak ona ma wnieść wózek na to czwarte czy na trzecie piętro, albo osoba niepełnosprawna, która mieszka na trzecim czy czwartym piętrze, naprawdę jest tam uwięziona – obrazował Mateusz Morawiecki.

Wymieniał, że dwa pierwsze punkty programu "Przyjazne osiedle" dotyczą fotowoltaiki i termomodernizacji – "aby rachunki mieszkańców były mniejsze". Odwołał się przy tym m.in. do obecnego na spotkaniu wiceministra klimatu i środowiska, pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusza Zyski mówiąc, że to dzięki jego zaangażowaniu Polska poczyniła ogromny postęp w instalacjach fotowoltaicznych.

- Chciałbym, żeby wszyscy mieszkańcy z tego skorzystali, bo nie może być Polski A i polski B. Wszyscy mają prawo mieć prawo do życia w dobrych warunkach – przekonywał premier Mateusz Morawiecki.

- Chcemy, aby także wielka płyta, aby także te blokowiska, a ja również jestem z blokowiska, bo mieszkałem na takim blokowisku wiele lat we Wrocławiu przy ul. Krynickiej i wiem, z jakimi uciążliwościami wiąże się mieszkanie na takim blokowisku – zasygnalizował premier.

Kolejne punktu programu to windy oraz tereny zielone – dodał premier, dziękując tym dobrym spółdzielcom, wspólnotom mieszkaniowym, zarządzającym, którzy "dbają, aby każdy kawałek był wykorzystany dla sadzenia drzew, dla zieleni".

- Chcemy je wesprzeć, żeby było jeszcze więcej skwerów, parków – tam, gdzie mama z dzieckiem może wyjść na spacer, spracowany mężczyzna po pracy może pójść z żoną do parku na spacer – mówił szef rządu.

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że polskie blokowiska były budowane w czasach, kiedy było o wiele mniej samochodów.

- Dziś wiemy doskonale, że znaleźć miejsce zaparkowania po pracy jest często bardzo ciężko. Stąd kolejnym punktem będzie praca przy budowie parkingów - podziemnych to pewnie rzadziej, bo one będą bardzo drogie, ale naziemnych miejsc parkingowych, które zmniejszą to zagęszczenie parkingowe na osiedlach z wielkiej płyty – zapowiadał Mateusz Morawiecki.

Dwa ostatnie punkty to "program akustyczny" i "program wymiany instalacji elektrycznej, gazowych" - bo, jak podkreślił premier, wiadomo, że one po kilkudziesięciu latach nadają się często do wymiany.