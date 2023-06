Prawo jazdy po nowemu. Zmiany jeszcze w wakacje

Ustawa przewiduje udostępnianie tymczasowego elektronicznego prawa jazdy wyłącznie dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T nowym kierowcom, nieposiadającym dotychczas uprawnień, oraz takim, którzy posiadali już uprawnienie w ramach wymienionych powyżej kategorii i ubiegają się o kolejne uprawnienie z tej grupy. Nowe przepisy pozwolą na to, by osoba, która zdała egzamin zaraz po nim wsiadła do samochodu i korzystała ze swoich uprawnienia.

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy będzie obowiązywało wyłącznie na terytorium Polski nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego.