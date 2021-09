Prąd, gaz i woda będą jeszcze droższe. Podwyżki mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Do 5,5 proc. dobiła także inflacja

Skąd aż tak drastyczne podwyżki? Stawki za energię w dużym stopniu zostaną obciążone kosztami wydzielania do atmosfery dwutlenku węgla. Ciepłownie i elektrociepłownie, zgodnie z rozporządzeniem resortu klimatu z kwietnia tego roku, mogą wnioskować o podnoszenie taryf, na co też się decydują.

Wkrótce do Urzędu Regulacji Energetyki trafią wnioski w sprawie wzrostu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2022 r. Złożą je Tauron oraz Enea, której prezes zapowiedział już, że będzie się starał o 40 proc. podwyżkę cen taryfy. To wiązałoby się z rachunkami wyższymi o około 20 proc.

W połowie września prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny, w zakresie obrotu paliwami gazowymi. Jak wskazano w komunikacie, podwyżka ceny za paliwo gazowe w stosunku do aktualnie obowiązującej taryfy dla wszystkich grup taryfowych wynosi 7,4 proc.

Według URE oznacza to wzrost średnich płatności w części rachunku płaconej PGNiG OD o 6,8 proc. dla odbiorców używających gazu wysokometanowego oraz gazu zaazotowanego Ls, natomiast o 6,9 proc. dla gazu zaazotowanego Lw. Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego paliwo gazowe do przygotowania posiłków, płatność za gaz będzie wyższa o 3,36 proc., co oznacza wzrost o 0,72 zł miesięcznie.