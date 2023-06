Popularne plaże we Włoszech z limitami turystów, opłatami za wstęp i dodatkowymi zakazami. Nowe zasady na wakacje 2023

Koniec beztroskiego plażowania we Włoszech. Na wakacje 2023 szykują się wielkie zmiany

Jeśli planujecie wymarzone wakacje na plaży we Włoszech, lepiej sprawdźcie, jakie nowe zasady obowiązują na tamtejszych plażach.

Limity i opłaty na plażach Sardynii na wakacje 2023

Jak tłumaczy Stefano Monni, burmistrz Baunei, w wywiadzie udzielonym CNN Travel, nowe zasady dla plażowiczów mają pomóc w ochronie zwierząt, plaż i morza wokół miasteczka. Region Baunei został uznany w 2022 r. za najpiękniejszy na Sardynii przez organizację ekologiczną Legambiente i władze gminy chcą bronić jego uroków przed armią turystów, która w każdym sezonie przybywa na 12 tutejszych plaż. Liczbę letnich gości szacuje się na ok. 300 tys. w każdym roku.

Photo by Kire on Unsplash

Słynna La Pelosa ma cały kodeks plażowy. Kary za złamanie zasad od 100 euro wzwyż

Tommie Hansen, Flickr.com, CC BY 2.0

Obowiązują także dodatkowe zakazy, egzekwowane przez patrole plażowe. Na La Pelosie nie wolno wyprowadzać psów, palić, wynosić piasku ani używać ręczników plażowych (zamiast nich proponuje się maty, do których nie przywiera piasek). Kary za złamanie przepisów plażowych zaczynają się od 100 euro.

Limit wejść na La Pelosę latem 2023 będzie wynosił 1500 osób dziennie (wcześniej nawet do 38 tys.). Wstęp ma kosztować 3,50 euro.

Ograniczenia dla plażowiczów na Lampedusie

Lampedusa, urocza wyspa w pół drogi między Sycylią a Tunezją, to jedno z najlepszych we Włoszech miejsc do plażowania. Także tutaj na lato 2023 zostaną wprowadzone ograniczenia dla turystów. Chodzi o słynne plaże wokół wysepki Isola dei Conigli, na której lęgną się żółwie karetta.