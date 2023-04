Popularna atrakcja w Turcji znów otwarta dla turystów – jej remont trwał aż 5 lat. Jakich zasad przestrzegać i na co uważać? Patrycja Seklecka

Ogromna część Polaków co roku obiera Turcję jako wakacyjny kierunek. Podczas wypoczynku w komfortowym kurorcie, warto wygospodarować jeden dzień na wycieczkę do największego miasta kraju, bowiem znana na całym świecie atrakcja Turcji jest znów otwarta dla turystów po 5-letnim remoncie. Jakich zasad należy tam przestrzegać i na co uważać?