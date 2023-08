Pomysł na wakacje. Pod namiotem, ale w luksusach. Czy wiesz, co to jest glamping?

Co to znaczy: glamping?

Co oznacza udany urlop?

Najważniejsza jest możliwość odcięcia się od codziennych obowiązków. Po to właśnie robimy sobie przerwę. Na urlopie potrzeba nam wytchnienia od codziennej rutyny i obowiązków. Chyba najlepiej nam zrobi przełączenie się na zupełnie inny tryb życia.

Zaczynamy planować pakowanie. W poszukiwaniu informacji gorączkowo przeglądamy przewodniki i strony internetowe, rozmawiamy ze znajomymi, szukamy miejsc, które dadzą nam to, czego oczekujemy od urlopu. Tymczasem hitem ostatnich sezonów, także sezonu 2023 stał się glamping. Co to takiego?