Pomoc serca dla rodaków na Wileńszczyźnie: Dar od Polski dla "Małej Polski"

Choć dla wielu trudno sobie wyobrazić, jakimi trudnościami codziennego życia muszą się tam zmagać, to dla Polaków tam mieszkających każda pomoc, szczególnie ta niosąca oddech ojczyzny, ma niezwykłe znaczenie.

Polacy na Wileńszczyźnie, choć mieszkają w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej, i korzystającym z waluty euro, często borykają się z trudnościami życiowymi. Są to Polacy z krwi i kości, żyjący na tych ziemiach od pokoleń, silnie związani z Polską, która po II wojnie światowej została przesunięta na zachód. Ich przywiązanie do polskiej kultury, tradycji narodowych i wiary chrześcijańskiej, jest niezwykle silne. Dla nich "mała Polska", to nie tylko określenie, lecz swoisty symbol tożsamości, i dumy narodowej.