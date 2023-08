Polska suwerenna. Piknik militarny w Pasłęku (video)

"Cała Polska świętuje kolejną rocznicę zwycięstwa nad bolszewicką nawałą. I tak też było w Pasłęku. Prezentacja nowoczesnego sprzętu, który Nasza Armia pozyskuje. Ważnym punktem były również szkolenia medyczne prowadzone przez żołnierzy. Dzięki nim można było m.in. poznać zasady udzielania pierwszej pomocy.

Pikniki wojskowe, które odbywają się w całej Polsce, również są organizowane w województwie warmińsko Mazurskim. W naszym regionie wczoraj był wyjątkowy piknik w Lubawie, na świętej Ziemi lubawskiej, gdzie spotkaliśmy się z żołnierzami, żołnierzami Wojska Polskiego, z ich rodzinami, ale także mieszkańcami powiatu Iławskiego, powiatu Nowomiejskiego, powiatu Działdowskiego, powiatu Ostródzkiego i rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w takiej luźnej i przystępnej formule. Była możliwość zobaczenia nowoczesnego sprzętu, który jest sprzętem, w który jest wyposażone polskie wojsko. Doskonała okazja, żeby podziękować żołnierzom i ich rodzinom za tą wyjątkową służbę, którą wykonują na rzecz Rzeczypospolitej. Wyjątkowy piknik. Pogoda nam dopisała frekwencja również. Cieszę się, że w Pasłęku jest tyle wojska i to zostało zauważone. Nigdy tyle wojska, nigdy tylu żołnierzy nie było w Pasłęku. Powiat elbląski ma tradycje związane z Wojskiem Polskim.

To jest jedno z tych miejsc, z którego jest coraz więcej żołnierzy, coraz więcej rekrutów, którzy przystępują do Wojska Polskiego. Dzisiejsza pogoda. frekwencja pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne. To też myślę, że jest doskonała okazja, żeby pokazać, że wojsko polskie jest dobrze wyposażone i będzie dbało o Polaków i Polki."

Powiedział Minister Andrzej Śliwka