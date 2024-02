Polki bez medalu, ale w ścisłej czołówce Mistrzostw Europy w żeglarstwie

To były trudne regaty, a 12 miejsce w tych okolicznościach jest dobrym wynikiem. Dobrze wrócić w okolice najlepszej dziesiątki. Nie były to łatwe regaty, mało wiatru i mało wyścigów, dużo zmian i przetasowań w stawce. Tym bardziej bycie w czołówce cieszy. Czekam na regaty, w których popłyniemy komplet wyścigów i na koniec będzie można poczuć te sportowe zmęczenie, którego tu zabrakło. Następny przystanek to regaty o Puchar Księżniczki Zofii na Majorce