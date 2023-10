Polacy podróżują chętniej, i dalej. Kierunki zaskakują

Na drugim miejscu w rankingu popularności destynacji znalazła się Grecja, choć jej udział był nieco mniejszy niż rok wcześniej, wynoszący 18,5 procent, co oznacza spadek o 5,5 punktu procentowego. Trzecie miejsce zajęło Egipt, który zanotował wzrost udziału z 8,8 procent w ubiegłym roku na 10,8 procent.

Kolejne pozycje w zestawieniu zajęły Bułgaria (8,4 procent), Tunezja (6,8 procent), Hiszpania (7,7 procent), Cypr (3 procent), Albania (2,7 procent), Włochy (1,2 procent) i Chorwacja (1 procent). Jednak zaskoczeniem może być to, że Polska wypadła z pierwszej dziesiątki, a jej udział spadł o 1 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Ekspert komentujący ten fakt wskazał, że może to wynikać z powrotu do normalności po okresie pandemii, kiedy to Polacy częściej wybierali podróże po kraju. Ponadto, koszty wakacji w Polsce wzrosły o ponad 30 procent.