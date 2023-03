Ostródzki funkcjonariusz na podium II narciarskich mistrzostw Policji Garnizonu warmońsko-mazurskiego

St. post Karol Kierzniewski na co dzień pełni służbę w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego ostródzkiej jednostki Policji. Policyjny mundur nosi od 2020 roku. Narciarstwo to jego pasja i ulubiona dyscyplina sportowa. Gratulujemy sukcesu.

To druga edycja zawodów narciarskich po kilkuletniej przerwie. Inicjatorem oraz organizatorem wiodącym tegorocznych zimowych zmagań na stoku był Policyjny Klub Sportowy MAZURY, który przy współpracy z gospodarzem obiektu zadbał o jak najlepsze warunki do przeprowadzenia rywalizacji sportowej z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa w duchu fair play. Współorganizatorami zadania była Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim oraz Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZP w Olsztynie.

Równo o godz. 10.00 zawody otworzył Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim insp. Jacek Drozdowski. Na linii startu stanęło 17 zawodników z 20 zgłoszonych. Funkcjonariusze przybyli z terenu całego garnizonu. O kolejności zjazdu decydował termin zgłoszenia się do udziału w przedmiotowej imprezie. Każdy z policjantów miał dwukrotnie do pokonania slalomem jedną z dostępnych na co dzień tras ośrodka. O kolejności na mecie decydował łączny czas obu przejazdów. Pomiar czasu odbywał się elektronicznie z wykorzystaniem profesjonalnego urządzenia start-meta. Zawody zakończyły się zwycięstwem podinsp. dr Mariusza Kramarczyka z WSPol w Szczytnie. Jak widać zwycięzca I edycji mistrzostw nie spoczął na laurach i utrzymał wysoką formę odnosząc kolejny sukces sportowy. W roku 2023 do rywalizacji przystąpiły również panie. Pierwszą zwyciężczynią policyjnej imprezy narciarskiej została podinsp. Sylwia Haska-Ługiewicz z KPP w Nowym Mieście Lubawskim.