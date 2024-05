Finał wojewódzki Pucharu Tymbarku w Iławie. Tak było rok temu, a jak będzie teraz?

– Popłakałam się! Jestem niezwykle szczęśliwa i wzruszona. To wielki sukces dziewczynek, które dały z siebie wszystko. Ich motywacją był wyjazd do Warszawy, no i skutecznie zrealizowały swój plan. Cała drużyna jest podekscytowana zwycięstwem i myśli już tylko o finałach ogólnopolskich. Dziewczynki pytają nawet, co będzie dalej po wyjeździe do Warszawy. Udział w Pucharze Tymbarku rozpalił ich pasję do piłki. Jestem pod wielkim wrażeniem poziomu organizacyjnego finału wojewódzkiego w Iławie, to świetne wydarzenie dla dzieci