Olsztyńscy żeglarze dominują na Mistrzostwach Europy klasy Hansa 303!

To nie były łatwe mistrzostwa. W hiszpańskim Los Alcazares koło Murcii panowały trudne warunki do żeglowania. Żeglarze wiele godzin spędzali na wodze czekając na wiatr, a dla Piotra Cichockiego i Olgi Górnaś-Grudzień wysiłek był podwójny, gdyż najpierw startowali pojedynczo, a po zakończeniu rywalizacji w klasie Hansa 303 single zmieniali łódkę na dwuosobową ścigając się razem w klasie Hansa 303 double.

O ile dominacja Piotra i Olgi w kategorii double nie podlegała żadnej dyskusji – wygrali wszystkie 9 wyścigów - to w kategorii single Polacy do końca nie byli pewni swoich medali. Wśród mężczyzn Piotr Cichocki miał świetny początek regat, potem do głosu doszedł Hiszpan Alex SoleraQuiroga i to właśnie on prowadził przed ostatnim wyścigiem. W decydującym momencie Piotr Cichocki popłynął jednak jak profesor, wygrał wyścig i całe mistrzostwa.