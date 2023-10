Olsztyn: Debata "Moje Wybory 2023" - otwarta dyskusja o przyszłości Polski

W debacie wzięli udział:

Janusz Cichoń z KWW Koalicja Obywatelska, PO, .N, IPL Zieloni, Janusz Cieszyński z KW Prawo i Sprawiedliwość, Bartosz Grucela z KW Nowa Lewica, Piotr Cezary Lisiecki z KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, Zbigniew Ziejewski, Posła na Sejm RP, reprezentującego KW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe.

Pierwszym etapem debaty, było krótkie przedstawienie się uczestników, co pozwoliło publiczności bliżej poznać ich profil polityczny i doświadczenie. Następnie rozpoczęła się faza pytań, które były wybierane losowo i na które każdy uczestnik miał półtorej minuty na udzielenie odpowiedzi. Pytania, które napływały z różnych środowisk, dotyczyły kluczowych kwestii: gospodarczych, politycznych, społecznych oraz światopoglądowych. Zgromadzona publiczność również mogła zadać pytania uczestnikom debaty.

Najważniejszym aspektem debaty, była jej merytoryczna atmosfera. Uczestnicy wykazali się profesjonalizmem i gotowością do rzeczowej dyskusji, co stanowiło wzór dla przestrzeni politycznej. Istotnym elementem było także nawiązanie życzliwych relacji między uczestnikami, co jest wartością, jaką wielu obywateli życzyłoby sobie w codziennym życiu politycznym.

Debata "Moje Wybory 2023" miała na celu zaprezentowanie obywatelom różnych wizji i planów przyszłości Polski. Wydarzenie to pokazało, że konstruktywna dyskusja i dialog są możliwe w polityce i mogą prowadzić do rozwoju kraju. Organizatorzy, Telewizja Kopernik i WMKB, mają nadzieję, że debata ta będzie inspiracją do dalszych debat i współpracy na rzecz dobra kraju. Obywatele mają teraz lepsze narzędzia do zrozumienia propozycji różnych partii politycznych, co pomoże im podjąć bardziej świadome decyzje w nadchodzących wyborach.