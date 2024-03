Oleje. Środki smarne ELF rekomendowane przez SsangYong

ELF, marka środków smarnych należąca do TotalEnergies, umacnia swoją pozycję na polskim rynku. Rekomendacja SsangYonga w segmencie samochodów terenowych i SUV podkreśla uniwersalność gamy produktów ELF i jej kompatybilność z najbardziej zaawansowanymi silnikami pojazdów produkowanych na całym świecie. Symbolicznym wydarzeniem, inaugurującym współpracę ELF i SsangYong, był udział przedstawicieli ELF w konferencji dealerów SsangYong w Warszawie 17 stycznia 2024 r.

- Jedną z mocnych stron marki SsangYong jest jej odporność na ekstremalnie trudne warunki eksploatacji. To samo można powiedzieć o produktach ELF. Oleje ELF radzą sobie nawet z najtrudniejszymi wyzwaniami, co potwierdzają liczne niezależne homologacje i testy producentów. Dlatego cieszymy się, że możemy połączyć siły i zaoferować naszym klientom to, co najlepsze z obu światów - solidne samochody z doskonałymi środkami smarnymi, które zapewnią im wiele lat bezawaryjnej pracy - mówi Jesper Rosenkrans, Dyrektor Generalny TotalEnergies Marketing Polska.