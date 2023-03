Ogólnopolskie topienie marzanny. Morsy z Sopotu ugościły miłośników chłodnych kąpieli z całego kraju. Świetna impreza dla ducha i ciała!

Co można robić w niedzielne popołudnie? A no na przykład skorzystać z uroków Zatoki Gdańskiej i wziąć udział w ogólnopolskim zlocie morsów. IV i V edycja spotkania organizowanego przez Sopocki Klub Morsów zgromadziła blisko 1000 śmiałków, którym zimna woda polskiego morza nie jest straszna.

Do wspólnej kąpieli w morzu dołączyła oczywiście zwycięska kukła przedstawiająca marzannę. Jeżeli symboliczne utopienie jej przez niemal tysiąc śmiałków w Sopocie nie przyniesie nad Bałtyk wiosny, to znaczy, że polska tradycja nijak ma się dzisiaj do tego, co dzień w dzień serwuje nam pogoda.