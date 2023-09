Odważysz się skorzystać z nowej atrakcji w Dubrowniku? Podniebna ścieżka rowerowa tylko dla prawdziwych śmiałków

Dubrownik to jedno z najbardziej urokliwych i popularnych miast na turystycznej mapie Chorwacji. Jego starożytne mury i zabytki wpisane na listę UNESCO przyciągają turystów z całego świata. Jednak teraz Dubrownik staje się jeszcze bardziej atrakcyjny dzięki nowej atrakcji turystycznej dla odważnych.

Nowa atrakcja turystyczna w Dubrowniku

Dubrownik, znany jako „Perła Adriatyku”, to jedno z najpiękniejszych miejsc na turystycznej mapie Chorwacji. Jego urokliwe Stare Miasto wpisane na listę UNESCO przyciąga podróżników z całego świata. Jednak teraz Dubrownik oferuje coś jeszcze bardziej spektakularnego dla odważnych turystów – podniebną ścieżkę rowerową. Jeśli jesteś gotów na wyjątkowe przeżycia i chcesz zobaczyć Dubrownik z wyjątkowej perspektywy, to Sky Bike Dubrovnik jest właśnie dla ciebie! Ta odważna atrakcja zapewni Ci niezapomniane wspomnienia i niepowtarzalny widok na to magiczne miasto nad Adriatykiem. jakobradlgruber/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne Sky Bike Dubrovnik to innowacyjna atrakcja, która pozwala turystom spojrzeć na to piękne chorwackie miasto z zupełnie innej perspektywy. To swoisty „rowerowy wyciąg krzesełkowy”, zawieszony nad centrum Dubrownika i Morzem Adriatyckim. Ścieżka ma 150 metrów długości i rozpoczyna się na wzgórzu Srd, które wznosi się na wysokość 412 metrów n.p.m., zaledwie 300 metrów od centrum miasta.

Mimo że pomysł na tę atrakcję może wydawać się przerażający, to warto podkreślić, że jest całkowicie bezpieczna. Turyści, korzystając z Sky Bike, są mocno przymocowani specjalnymi uprzężami do liny zawieszonej wyżej, co wyklucza jakiekolwiek ryzyko upadku z roweru na dużej wysokości.

Niesamowite widoki i adrenalina na podniebnej ścieżce rowerowej

Dla miłośników pięknych krajobrazów i dawki adrenaliny Sky Bike Dubrovnik to spełnienie marzeń. Podczas jazdy rowerem można podziwiać urocze Stare Miasto Dubrownika, błękity Morza Adriatyckiego oraz rozległe widoki na pobliską wyspę Lokrum. Zdjęcia i nagrania z tej atrakcji szybko zaczęły krążyć po sieci, ukazując niezwykłe wrażenia, jakie oferuje. Zobacz jak nowa atrakcja prezentuje się na zdjęciach w galerii:

Według pierwszych recenzji na TripAdvisor „rowerowy wyciąg krzesełkowy” jest znacznie mniej przerażający, niż można by przypuszczać. Każdy turysta sam kontroluje prędkość jazdy, dzięki czemu może spokojnie delektować się widokami na piękne chorwackie pejzaże.

Praktyczne informacje o Sky Bike Dubrovnik

Podróżujący chcący skorzystać z tej atrakcji muszą liczyć się z kosztem około 30,00 euro (ok. 140,00 złotych) za przejazd. Atrakcja jest dostępna dla osób, które ukończyły 15 lat, mają co najmniej 1,60 m wzrostu i ważą mniej niż 115 kilogramów.

Sky Bike Dubrovnik to niezwykła okazja, aby połączyć przygodę, piękno natury i ekscytujące widoki na jednym z najpiękniejszych miejsc na Adriatyku. Dla tych, którzy odważą się na tę podniebną przygodę, będzie to niezapomniane przeżycie i okazja do zobaczenia Dubrownika z zupełnie nowej perspektywy.

Źródła: radiozet.pl, Sky Bike Dubrovnik