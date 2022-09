Odcinkowy pomiar prędkości. Nie popełniaj tych błędów! Wkrótce więcej kontroli

Fotoradary w pierwszej połowie 2022 roku zarejestrowały ponad pół miliona wykroczeń, w tym niemal 95 tys. odnotowały urządzenia Odcinkowego Pomiaru Prędkości – wynika z danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

W tym roku w Polsce pracuje 527 fotoradarów, co oznacza, że każde takie urządzenie wykryło w pierwszym półroczu ponad 770 wykroczeń. Z kolei urządzeń Odcinkowego Pomiaru Prędkości działa w tej chwili 32, czyli każde z nich zarejestrowało niemal 3 tys. zdarzeń. Skuteczność działania tych systemów potwierdzają też efekty pracy OPP znajdującego się w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, na drodze S2. W ciągu pierwszej połowy 2022 roku system zarejestrował 26,8 tys. naruszeń przepisów. Dla porównania, wszystkie fotoradary i OPP zarejestrowały w stolicy łącznie 123,5 tys. naruszeń. – Dodam, że w ubiegłym roku policja odnotowała prawie 23 tys. wypadków na drogach publicznych. Jeśli przyjrzymy się statystykom, szybko zauważymy pewną prawidłowość – od lat najważniejsze przyczyny wypadków to nieustąpienie pierwszeństwa i nadmierna prędkość. To zawsze numer jeden i dwa. W zależności od kategorii wypadku czasem zamieniają się miejscami. Ta prawidłowość pokazuje, jak ważne zadanie stoi przed systemami kontroli prędkości, szczególnie OPP. Sygnały o ich skuteczności płyną m.in. od zarządców dróg, kontroli transportu, a także NIK, której raport pokazał, że pomiary odcinkowe rejestrują średnio o połowę więcej wykroczeń niż fotoradary – mówi Aleksander Dębski, Kierownik Produktów ITS w Sprint S.A.

Jak skuteczność OPP wygląda w statystykach? Według CANARD, liczba wypadków na odcinkach dróg objętych tego typu kontrolą spadła o 57%, co przełożyło się na 71% mniej ofiar śmiertelnych i o 56% mniej rannych w wypadkach.

Odcinkowy pomiar prędkości. Więcej pomiarów prędkości na polskich drogach

Obecnie pod kontrolą OPP znajduje się 171,1 km tras. Najwięcej instalacji OPP działa w województwie mazowieckim – razem to 42,2 km odcinków drogowych pod nadzorem kamer. W tej chwili odcinkowe pomiary prędkości działają w 13 województwach, ale w pozostałych 3 (wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim) też pojawią się tego typu systemy. 39 nowych, planowanych do uruchomienia w ciągu kilkunastu miesięcy OPP, obejmie łącznie 427,7 km. Oznacza to prawie 600 km pod nadzorem w 2024 r. – to tyle, ile liczy, np. trasa z Gdańska do Krakowa. Jednym słowem, szansa na spotkanie OPP w trasie jest coraz większa. Jak więc prowadzić auto na takim odcinku, aby nie stwarzać zagrożenia na drodze i nie narazić się na mandat? Wystarczy pamiętać o trzech zasadach.

Lista nowych punktów odcinkowego pomiaru prędkości: woj. mazowieckie, S7, obwodnica miasta Białobrzegi

woj. mazowieckie, DK 50, obwodnica miasta Mszczonów

woj. mazowieckie, DW 579, Natolin – Chrzanów Duży – grodzisk Mazowiecki

woj. mazowieckie, DW 719, Kanie – Otrębusy

woj. łódzkie, A1, Pomorzany – Bociany

woj. łódzkie, S14, Dobroń – Pabianice Północne

woj. łódzkie, DP 1120E, Chocianowicka – Łaskowice

woj. łódzkie, DW 485, Bychlew – Jadwinin

woj. łódzkie, DK 70, Mokra Prawa

woj. podkarpackie, DK 9, Nowa Dęba od Łagockiego 113 do Korczaka 16

woj. podkarpackie, DK 19, Dukla, Trakt Węgierski

woj. podkarpackie, DK 77, Nisko, ul. Sandomierska

woj. podkarpackie, DW 835, Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka

woj. podkarpackie, DP 1391, Nosówka, ul. Dębicka

woj. dolnośląskie, A4, Kostomłoty – Kąty Wrocławskie

woj. dolnośląskie, DW 403, Bierzów – Przylesie

woj. dolnośląskie, DG 105392D, Wrocław, ul. Jana III Sobieskiego

woj. zachodniopomorskie, DK 10, Piecnik – Nieradz

woj. zachodniopomorskie, DW 151, Łubianka – Brynka

woj. lubuskie, DK 24, Chełmsko – Przytoczna

woj. lubuskie, DK 27, Świdnica, Obwodowa – Nowogród Bobrzański

woj. lubuskie, DK 32, Sudoł – Radomia

woj. lubuskie, DW 132, Motylewo – Łupowo

woj. małopolskie, A4, Balice – Rudno

woj. małopolskie, Kęty, ul. Jana III Sobieskiego

woj. śląskie, DK 88, Gliwice, Al. Jeziorańskiego

woj. śląskie, DK 88, Zabrze, Al. Jeziorańskiego

woj. śląskie, DW 902, Katowice, Trasa Renców

woj. śląskie, DW 929, Jankowice – Świerklany

woj. opolskie, DW 416, Kietlice – Klisino

woj. wielkopolskie, A2, Leonia – Żdżary

woj. wielkopolskie, S11, Tarnowo Podgórne – Poznań Ławica

woj. kujawsko-pomorskie, A1, Nowy Ciechocinek – Kałęczynek

woj. kujawsko-pomorskie, DK 16, Rogoźno Zamek – Kłódka

woj. kujawsko-pomorskie, DW 251, Rycerzewo

woj. pomorskie, A1, Swarożyn

woj. pomorskie, DW 211, Borowo, od ul. Gdańskiej do Turystycznej

woj. lubelskie, DW 801, Gołąb

woj. lubelskie, DW 844, Hrubieszów

Odcinkowy pomiar prędkości. Na to zwróć uwagę!

Unikaj „efektu kangura”

Chodzi o gwałtowne hamowanie w miejscu kontroli i przyspieszanie, tuż po minięciu odcinka. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej w miejscach, gdzie pracują fotoradary, ale przy OPP też może się to wydarzyć. System jest skonstruowany w taki sposób, aby kierowca zdążył zauważyć miejsce rozpoczęcia pomiaru prędkości i w efekcie mógł płynnie zwolnić, nie stwarzając zagrożenia i nie ryzykując mandatu. Jeśli za OPP chcesz przyspieszyć – nie rób tego gwałtownie i dostosuj prędkość do sytuacji.

Zwracaj uwagę na znaki drogowe

O umiejscowieniu Odcinkowego Pomiaru Prędkości informują znaki D-51a “Automatyczna kontrola średniej prędkości” oraz D-51b “Koniec automatycznej kontroli średniej prędkości”. Umieszcza się je odpowiednio na początku i na końcu monitorowanego odcinka. Obserwacja oznakowania pozwoli ci przygotować się na spotkanie z systemem i dostosowanie prędkości. O obecności OPP na drodze informują też aplikacje dla kierowców.

Nie zwalniaj do prędkości znacznie niższej niż dopuszczalna

To częsta przypadłość wielu kierowców, którzy w miejscu pracy urządzeń pomiarowych zwalniają do niewielkiej prędkości, znacznie poniżej dopuszczalnej. W efekcie dochodzi do tamowania ruchu, co wcale nie jest bezpieczną sytuacją na drodze. Może to oznaczać, że w sznurze pojazdów znajdzie się niepokorny kierowca, który zdecyduje się na niebezpieczne manewry i łamiąc przepisy doprowadzi do poważnego wypadku. Pamiętaj o zasadzie „myśl i przewiduj” – nie wszyscy kierujący są cierpliwi.

– Chciałbym podkreślić ważną rzecz: Odcinkowe Pomiary Prędkości nie są instalowane na złość kierowcom, ale właśnie z myślą o nich i poprawie bezpieczeństwa na drodze. OPP dają kierującym czas na odpowiednią reakcję i wymuszają utrzymanie bezpiecznej prędkości na dłuższym odcinku niż w przypadku fotoradaru. Przywołane wcześniej dane statystyczne pokazują, że ten system jest skuteczny, co powinno być dobrym sygnałem także dla zarządców dróg, którzy chcą poprawy bezpieczeństwa w ruchu. Dodam, że przy montażu OPP można wykorzystać istniejącą infrastrukturę, bez konieczności inwestowania w drogie konstrukcje wsporcze nad pasami ruchu. W tej chwili OPP będzie spotykana coraz częściej na autostradach, drogach szybkiego ruchu i tunelach, bo właśnie tam zwykle sprawdzają się lepiej niż fotoradary – dodaje Aleksander Dębski ze Sprint S.A.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!