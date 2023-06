Od przedsiębiorcy do studenta - mężczyzna zdawał maturę 26 razy! Prywatny przedsiębiorca marzy o tym, aby zostać intelektualistą

Matura po chińsku - gaokao

W tym roku do egzaminu gaokao (odbywającego się w środę i czwartek) podeszło 13 mln kandydatów — to podobno rekordowo wysoka grupa.

Szkoła w Chinach to nie przelewki. Dyscyplina obowiązuje już w edukacji przedszkolnej. Lekcje trwają do godziny 18, a rodzice nie mają wstępu do szkoły. Dwa razy dziennie odbywa się gimnastyka, a w…

Nigdy nie jest za późno, by spełnić swoje marzenia

Liang Shi to tylko jeden z wielu przykładów ludzi, którzy mimo przeciwności losu i upływu czasu, nie przestają walczyć o swoje cele. Jego historia pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by spełnić swoje marzenia i że ciężka praca i determinacja są kluczowe w osiąganiu sukcesu.

Niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej, warto stawiać sobie cele i dążyć do ich realizacji. 56-letni przedsiębiorca z Chin jest tego przykładem.

Liang Shi odniósł życiowy sukces, tworząc dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, ale jego marzeniem zawsze było studiowanie i to na jednej z renomowanych chińskich uczelni.

Żeby zwiększyć swoje szanse od miesięcy uczył się po kilkanaście godzin na dobę. Zaprzestał wszelkich rozrywek i - wedle własnych słów - „żył jak mnich” - podała agencja AFP.

Liang podchodził co roku do egzaminu od ukończenia szkoły do momentu, przekroczenia wieku 25 lat: była do granica, do której kandydatom wolno było próbować swoich sił w gaokao. Jednak kiedy w 2010 zliberalizowano prawo, Liang natychmiast zapisał się na listę kandydatów i od tej pory co roku usiłuje zdać egzamin na poziomie umożliwiającym studia.