Daniel Kasprowicz – bohater z Madagaskaru, założyciel szpitala dla najbardziej potrzebujących (WIDEO i ZDJĘCIA)

W październiku 2024 roku Daniel marzy o powrocie do Polski, aby podjąć studia medyczne. Pytamy go o to niezwykłe połączenie działalności charytatywnej na Madagaskarze i studiów w Polsce. "Czasami trzeba być trochę szalonym, by zrealizować marzenia" – śmieje się Daniel. Planuje kontynuować zarówno pracę w szpitalu, jak i studia lekarskie. Mimo że brzmi to jak wyzwanie, dla Daniela to naturalny krok w realizacji jego misji pomocy.

Daniel Kasprowicz

Daniel, choć pełen entuzjazmu, zdaje sobie sprawę, że jedyną przeszkodą w realizacji tego marzenia są środki finansowe na czesne. Dlatego też, korzystając z mediów społecznościowych, uruchomił zrzutkę, aby zbierać środki na swoje studia. "Chciałbym zdobyć wiedzę, która pozwoli mi pomagać jeszcze bardziej skutecznie. Wierzę, że ludzie, widząc moje zaangażowanie, również zechcą wesprzeć mnie w tej drodze" – podkreśla.