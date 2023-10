Nowy zawód w szkolnictwie branżowym. Technik elektromobilności to przyszłościowa profesja. Wiemy, kiedy wejdzie do szkół

Technik elektromobilności to nowy zawód, który ma pojawić się w szkolnictwie branżowym. Tak zakłada projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki zmieniający rozporządzenie ws. ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach. W uzasadnieniu do dokumentu zaznaczono, dlaczego uczniowie powinni być kształceni w ramach tego zawodu i kiedy pojawi się on w szkołach branżowych i technikach.

Technik elektromobilności – nowy zawód w szkole branżowej

Jak czytamy w projekcie rozporządzenia z dnia 26 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, w placówkach miałby pojawić się nowy zawód: technik elektromobilności.

Należałby on do profesji wchodzących w skład branży motoryzacyjnej (MOT) i w zestawieniu znajdował się zaraz za „Mechanikiem pojazdów samochodowych”. Symbol cyfrowy nowej profesji to 311519. W ramach tego zawodu można wyodrębnić dwie kwalifikacje: MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;

MOT.07. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi i naprawy pojazdów elektrycznych.

W jakich szkołach będzie można się uczyć w nowej profesji?

Technik elektromobilności to zawód przyporządkowany do branży motoryzacyjnej. Do wykonywania tej profesji będzie można przygotowywać się:

w technikum,

w szkole branżowej II stopnia (na „podbudowie” zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych nauczanego w branżowej szkole I stopnia),

w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych.

Od kiedy technik elektromobilności będzie w szkołach?

Zgodnie ze wspomnianych rozporządzeniem nowy zawód o nazwie technik elektromobilności miałby pojawić się w szkołach branżowych i technikach od 1 września 2024 roku, a więc wraz z wejściem w życie tego dokumentu.

Dlaczego nowy zawód ma pojawić się w szkołach branżowych i technikach?

Chęć wprowadzenia nowego zawodu do szkół branżowych i techników spowodowana jest wnioskiem ministra właściwego do spraw energii. Zwrócono uwagę na rosnącą popularność pojazdów elektrycznych i hybrydowowych spowodowaną wzrostem świadomości społecznej dotyczącej konieczności ograniczenia szkodliwych emisji pochodzących z transportu.

Popularyzacja elektromobilności w Polsce postępuje w szybkim tempie, stale dostosowując się do potrzeb, jakie bezpośrednio kształtuje rynek oraz społeczeństwo. Ponadto, istotny wpływ na rozwój elektromobilności mają działania podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej, mające na celu dojście do ograniczenia emisji pochodzących z transportu – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W ocenie ministra właściwego do spraw energii niezbędne jest podjęcie działań, które umożliwią pozyskanie pracowników wyspecjalizowanych w kierunku technologii dedykowanych pojazdom elektrycznym i hybrydowym, baterii i magazynowania energii oraz elektromobilności. W uzasadnieniu do projektu zaznaczono także, że zgodnie z badaniami brytyjskiego Instytutu Przemysłu Motoryzacyjnego (Institute of the Motor Industry) z 2018 roku 97 proc. mechaników nie miało wiedzy na temat serwisowania i naprawiania samochodów elektrycznych, a pozostałe 3 proc. pracowało w autoryzowanych serwisach poszczególnych marek. Dodano także, że obsługa samochodów elektrycznych wymaga dużej wiedzy i szeregu uprawnień.

Co będzie umiał technik elektromobilności?

Absolwent, który uzyska kwalifikacje w zawodzie technik elektromobilności, będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie: elektromechaniki pojazdów samochodowych, w tym pojazdów elektrycznych, hybrydowych i wodorowych, dotyczącą m.in. budowy pojazdów elektrycznych baterii i układów (np. budowy podwozia, układu hamulcowego);

zasilania (ogniw paliwowych);

postępowania z wysokimi napięciami, rozłączaniem typowych zabezpieczeń układów elektrycznych, z uwzględnieniem procedury bezpieczeństwa, przygotowaniem pojazdu elektrycznego do naprawy oraz diagnozowaniem i naprawą baterii i ogniw, silników elektrycznych, elektrycznych układów napędowych i układów pracy baterii.

