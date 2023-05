Nowy sprzęt do kontroli kierowców. Posypią się mandaty

"To 10 nowych pojazdów, które od jutra będą służyć do tego, by kontrolować w szczególności transport ciężki, który korzysta z polskiej sieci drogowej. Przekazanie tych nowoczesnych furgonów to bardzo istotny element z punktu widzenia dbania o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Inspekcja Transportu Drogowego w tym temacie od ponad 20 lat wykonuje bardzo dobrą pracę" – podkreślił podczas uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber.