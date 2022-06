Nowe drogi ekspresowe w Polsce. Czekają nas też remonty. Gdzie utrudnienia w drodze na wakacje?

Podczas rozpoczynających się wakacji, drogowcy oddadzą do ruchu co najmniej kilkadziesiąt kilometrów nowych dróg ekspresowych. Trzeba także liczyć się z utrudnieniami.

Co się zmieniło od wakacji 2021? Przewodnik po nowych odcinkach dróg

Na początek autostrada A1, czyli jedno z kluczowych połączeń drogowych na kierunku północ - południe. To jedna z dróg wykorzystywana przez Polaków w wakacje na dojazdy na wybrzeże, jak również na południe naszego kraju. Od grudnia 2021 r. kierowcy mogą skorzystać z nowych odcinków o łącznej długości 56,5 km. Są to odcinki w woj. śląskim i łódzkim - od Częstochowy do Radomska i od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego. Dla jadących nad morze lub w góry czekają również w tym roku nowe cztery odcinki w ciągu drogi ekspresowej S7. Są to dwa odcinki w woj. mazowieckim o łącznej długości ponad 43 km oddane w grudniu 2021 r. - Mława - Strzegowo i Strzegowo - Pieńki. Z kolei w woj. małopolskim udostępniliśmy nieco ponad 20 km w ramach dwóch odcinków: Szczepanowice - Widoma i Lubień - Naprawa (tutaj kierowcy zyskali drugą jezdnię).

Pod koniec ubiegłego roku domknięto połączenie w ciągu S3, oddając do ruchu ponad 14-kilometrowy odcinek Polkowice Północ - Lubin Północ. Dlatego w tym roku podczas wakacyjnych podróży kierowcy mają do dyspozycji ekspresowe połączenie S3 od Bolkowa, przez Legnicę (autostrada A4) w woj. dolnośląskim, aż do Szczecina w woj. zachodniopomorskim. Tegoroczne podróże wakacyjne dla jadących z północnej i centralnej Polski np. w Bieszczady, to okazja do skorzystania z blisko 120 km nowych odcinków S19 między Lublinem a Rzeszowem. Od października 2021 r. do maja br. oddawaliśmy sukcesywnie 11 odcinków tej drogi. Dzięki temu podróż samochodem pomiędzy granicami Lublina i Rzeszowa jest bezpieczniejsza, bardziej komfortowa i skróciła się do ok. 90 minut. Przed rozpoczęciem budowy S19 podróż ta, przy zwiększonym ruchu, trwała nawet dwukrotnie dłużej.

Jadąc na tegoroczne wakacje, kierowcy będą mogli również skorzystać z obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17, odcinka S5 Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ czy S61 Wysokie - Raczki. Dla przejeżdżających przez Warszawę znacznym ułatwieniem będzie nowy fragment obwodnicy Warszawy w ciągu S2 od Puławskiej do Warszawy Wilanów z tunelem pod Ursynowem. 23 czerwca br. na węźle drogowym Szczecin Kijewo zostały otwarte łącznice relacji Stargard - Kołbaskowo i Gdańsk - Stargard. Przejezdna jest również na całej długości zachodnia jezdnia zbiorczo-rozprowadzająca. Były to dwie ostatnie zamknięte łącznice. Teraz już funkcjonuje cały układ drogowy przebudowanego węzła. Kierowcy mogą też już korzystać z nowej łącznicy Warszawa - Łódź na węźle Piotrków Trybunalski Zachód (A1). Wcześniej taka relacja na tym węźle nie istniała.

Tegoroczne wakacje i... kolejne kilometry nowych dróg.

Już wiemy, ile kilometrów przybyło od ostatnich wakacji. Ale budowy wciąż trwają - jedne się rozpoczynają, a inne zaraz będą się kończyć. To dobra informacja dla kierowców, bo oznacza kolejne kilometry nowych dróg. Sprawdźmy zatem, co przyniosą nam wakacyjne miesiące.

W trakcie wakacji kierowcy skorzystają z kilku odcinków dróg ekspresowych: S5 Nowe Marzy (A1) - Świecie Południe - Bydgoszcz Południe (ok. 45 km),

S7 Napierki - Mława i Pieńki - Płońsk (ok. 28 km),

S7 Warszawa Lotnisko - Lesznowola (ok. 7 km),

S61 Szczuczyn - Ełk Południe (ok. 23 km). Jeszcze w czerwcu kierowcy skorzystają również z drogi ekspresowej S14 Łódź Lublinek - Aleksandrów Łódzki (12,2 km). Zaczną również znikać dodatkowe ograniczenia prędkości na A1 między Tuszynem a Częstochową. Oznacza to wprowadzenie organizacji ruchu z dopuszczalną prędkością 140 km/h. Zmiany te będą wprowadzane stopniowo do końca lipca. Łącznie obejmą ponad 50 km autostrady A1.

Remonty i utrudnienia

Okres wakacyjny to czas wypoczynku i przerwy od pracy. Jednak z uwagi na warunki atmosferyczne, dla drogowców to szczyt sezonu budowlanego, dlatego prace idą pełną parą. Wiele nowych dróg budowanych jest po nowym śladzie i tam roboty budowlane wykonywane są z dala od istniejących dróg. Część prac jest jednak wykonywana na istniejącej sieci. To wiąże się z czasową organizacją ruchu, pewnymi ograniczeniami i utrudnieniami dla kierowców. GDDKiA Największe prace remontowe zaplanowane w okresie wakacyjnym będą się odbywały m.in. na autostradzie A2 w woj. łódzkim między węzłami Emilia oraz Stryków. To blisko 40-kilometrowy odcinek tej trasy. Prace remontowe będą wykonywane również na autostradzie A4 w woj. opolskim na odcinku od granicy woj. opolskiego i śląskiego do Góry Św. Anny oraz w woj. dolnośląskim na odcinku Krzyżowa - Krzywa. W sumie to ponad 30 km.

Z czasowymi utrudnieniami można też będzie się spotkać na wybranych odcinkach dróg ekspresowych. Będzie to m.in. ponad 2-kilometrowy odcinek na S8 między Radzyminem a Wolą Rasztowską w woj. mazowieckim. W woj. małopolskim na S7 na północ od Krakowa utrudnień można się spodziewać na 3-kilometrowym odcinku Stróża - Pcim oraz w miejscowości Lubień. W woj. śląskim na S86 między Katowicami a Sosnowcem zaplanowany jest blisko 6-kilometrowy odcinek tej drogi. Utrudnienia mogą też napotkać kierowcy podróżujący S1 między Kamesznicą a Lalikami. Z kolei w woj. pomorskim przewidziane są prace na S6 między Straszynem a Rusocinem. Tam zaplanowany jest remont ponad 2,5-kilometowego odcinka.

