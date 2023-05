Nowe auta. Ile trzeba czekać na nowe auto? Czas liczony w latach...

Nowe auta. Jak narodziny dziecka

Z analizy wynika, że na większość modeli samochodów trzeba czekać do dziewięciu miesięcy od złożenia zamówienia. Na niektóre modele osoby mające mniej szczęścia, a więcej czasu, będą musiały wykazać się cierpliwością sięgającą od roku do nawet dwóch lat.

Wielu kierowców ma dylemat co należy do obowiązkowego wyposażenia samochodu. Wątpliwości budzi m.in. apteczka samochodowa, a przepisy w tej kwestii są precyzyjne.

I mimo, że producenci starają się opanować sytuację, to do powrotów z dostawami tak regularnymi jak przed wybuchem pandemii nie mamy w najbliższym czasie co liczyć.