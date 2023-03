Nocne niebo w kwietniu 2023. Niezwykłe zjawiska astronomiczne w tym miesiącu: Różowy Księżyc, noc spadających gwiazd

Niesamowite zjawiska na nocnym niebie w kwietniu 2023

Niezwykłe nocne niebo w kwietniu. Różowy Księżyc i spadające gwiazdy

Co ciekawego będzie działo się na nocnym niebie w kwietniu 2023? Poniżej zebraliśmy dla Was najbardziej niezwykłe zjawiska niebiańskie, które rozegrają się nad naszymi głowami w tym miesiącu. Skorzystajcie z naszego kalendarium i zaplanujcie wiosenną wycieczkę poza miasto, by przeżyć przygodę pod gwiazdami.

Merkury to planeta położona najbliżej Słońca, oddalona od Ziemi o ok. 156 mln km. Choć odległość robi wrażenia, Merkury jest widoczny z Ziemi nawet gołym okiem w postaci czerwonawego punktu na niebie, choć oczywiście teleskop bardzo pomaga w obserwacji.

Różowy Księżyc ma też znaczenie dla chrześcijan. To właśnie w pierwszą niedzielę po kwietniowej pełni Księżyca obchodzona jest Wielkanoc. W 2023 r. będzie to dzień 9 kwietnia z wolnym poniedziałkiem 10 kwietnia.

Deszcz meteorytów to świetna okazja, by wybrać się poza miasto i spędzić weekend, podziwiając spadające gwiazdy.

Od 16 do 24 kwietnia nad Polską trwać będzie przelot roju meteorów, tzw. Lirydów. Szczyt widoczności i natężenia rój osiągnie w nocy z 21 na 22 oraz z 22 na 23 kwietnia. To akurat noc piątkowa i sobotnia w czwarty weekend kwietnia.

Gdzie obserwować nocne niebo w Polsce? Parki czystego nieba i inne miejsca na wycieczkę w gwiazdy

Coraz więcej turystów na świecie i w Polsce chętnie wybiera się na wycieczki specjalnie po to, by obserwować najciekawsze zjawiska astronomiczne na nocnym niebie. Nie każde miejsce nadaje się dobrze do obserwacji. W miastach prawie nie widać gwiazd – nocne niebo nad nimi jest zbyt zanieczyszczone sztucznym światłem. Dlatego dobrze jest zaplanować wycieczkę poza miasto, by obserwować gwiazdy, zaćmienia, pełnie księżyca czy roje meteorów.