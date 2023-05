Noc Muzeów 2023 - setki atrakcji w całym kraju. Zobacz, gdzie warto się wybrać. Muzea i instytucje kulturalne otwarte dla wszystkich

Kiedy wypada Noc Muzeów 2023?

Noc Muzeów 2023 w Warszawie. Wybierz spośród 270 placówek

W 19. Nocy Muzeów w Warszawie weźmie udział rekordowa liczba 270 placówek, z czego ponad 40 po raz pierwszy. Podobnie, jak w latach poprzednich nie są to tylko muzea czy miejsca kojarzone z kulturą, ale też przestrzenie na co dzień niedostępne. Zwiedzający będą mogli np.

Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego i wiele więcej

Pierwsza z nich "Bez gorsetu. Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku" to prace słynnej francuskiej artystki wraz z dziełami jej polskich rówieśniczek. Druga z wystaw to prezentacja prac z kolekcji MNW zakupionych w latach 2017–2022, w ramach której pokazane zostaną m.in. dzieła Chagalla, Goyi, Weissa, Wyspiańskiego.

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do zwiedzania galerii stałych, prezentujących dzieła sztuki polskiej i światowej, od antyku do współczesności oraz dwóch wystaw czasowych.

To wyjątkowa okazja, by, poruszając się w scenerii sprzed 79 lat, poczuć atmosferę powstańczej Warszawy. Za pomocą nowoczesnych środków prezentacji muzeum przybliża widza do źródła historycznego i eksponatu – multimedialna ekspozycja w niepowtarzalny sposób oddziałuje obrazem, światłem i dźwiękiem. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, będzie można zwiedzić również wieżę widokową, z której rozpościera się panorama miasta - zachęcają przedstawiciele muzeum.

Noc Muzeów w Łazienkach Królewskich

Bezpłatny wstęp do obiektów, oprowadzania edukatorskie, koncerty, spacery, a także pokazy teatralne i sztuki mincerskiej to atrakcje tegorocznej Nocy Muzeów w Łazienkach Królewskich. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Nocne życie królewskich ogrodów”.

Zamek Królewski, Teatr Polski i Centrum Sztuki Współczesnej

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana zaprasza na "Noc Rzemieślników". Zwiedzający będą mogli zajrzeć do pracowni teatralnych i zobaczyć to, czego nie widać na co dzień. "Nasi rzemieślnicy uchylą rąbka tajemnicy i opowiedzą o specyfice swojej pracy. Dowiecie się między innymi po co tapicerom żabki, gdzie jest teatralna jaskółka i dlaczego nasi oświetleniowcy opiekują się szczeniakami" - napisano na stronie teatru.