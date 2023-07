Niezwykłe doświadczenie. Hipoterapia na malowniczej wyspie koni w Indonezji

Indonezyjska wyspa koni

Dr Andreas Liefooghe, psycholog i terapeuta specjalizujący się w psychoterapii wspomaganej przez konie, uważa, że jest to miejsce prawdopodobnie najbliżej naturalnego środowiska, jakie można zapewnić tym zwierzętom. Dlatego postanowił założyć Retreat and Conquer — oazę, w której przez cztery dni można odnaleźć równowagę dzięki hipoterapii.

Idealne miejsce do hipoterapii i relaksu

Oprócz zajęć z końmi dostępne są również tradycyjne formy odnowy biologicznej, takie jak joga i masaże. Wieczory można zaś spędzić na plaży, podziwiając otaczającą przyrodę.

Następne Retreat and Conquer odbędzie się w dniach 25-29 listopada. Nie jest to jednak tani wypoczynek, koszt pobytu zaczyna się od około 40 000,00 złotych (8 936 €), a w cenie zawarte są wszystkie usługi, oprócz lotów i transferów.

Na południowym wybrzeżu wyspy, znajduje się plaża, która stała się domem dla stada półdzikich koni. Retreat and Conquer – to miejsce, gdzie przez cztery dni można doświadczyć hipoterapii i powiązać ją z wakacjami na rajskiej plaży. Daniel Apodaca/unsplash.com/zdjęcie ilustracyjne

Konie na Sumbie są miejscowymi kucykami, a niektóre z nich to byłe konie wyścigowe. Właściciel Retreat and Conquer adoptował całe stado z sąsiednich wysp i przekwalifikował je na konie terapeutyczne. Odludna lokalizacja wyspy stanowi część całego doświadczenia. Andreas uważa, że pomaga to ludziom poczuć się odizolowanymi od codziennej rzeczywistości, co przygotowuje ich do otwarcia się na terapię.