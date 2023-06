Niezwykła akcja na zakończenie roku szkolnego pokazuje, że można inaczej. „Nowy sposób na okazywanie wdzięczności”

Zapraszamy do akcji „Zamiast kwiatka niosę pomoc” na zakończenie roku szkolnego. To świetna lekcja pomagania w praktyce! – zachęca PAH na swojej stronie internetowej. – Idea jest prosta. Zamiast przyjmować kwiaty lub czekoladki od uczniów i uczennic, zachęć ich do tego, aby zaangażowali się w działania pomocowe PAH na rzecz Sudanu Południowego – apeluje organizacja do nauczycieli.