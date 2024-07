Nietrzeźwy kierownik obozu opiekował się 58 dziećmi

Przypomniała, że zgodnie z przepisami, zawartość alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 prom. określa się jako stan "wskazujący na spożycie alkoholu".

Wśród skontrolowanych miejsc był obóz harcerski w powiecie piskim, na którym wypoczywa 58 dzieci w wieku od 7 do 17 lat z województwa mazowieckiego.

Będą też wyjaśniali czy doszło tam do zagrożenia życia i zdrowia wypoczywających dzieci. "W nocy, gdy 38-latek pił alkohol, były zapowiadane trudne warunki atmosferyczne. Mogło więc np. dojść do sytuacji, że trzeba ewakuować obóz. Dlatego musimy to sprawdzić" - mówiła nadkom. Szypczyńska.

Policja przypomina, że kontrole zorganizowanych miejsc wypoczynku potrwają do końca wakacji.

Źródło: PAP

Zobacz również: